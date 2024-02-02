Власть 02 февраля 2024, 04:10 Призывной возраст для новых граждан РФ предложили поднять до 50 лет Депутаты ГД предложили повысить возраст призыва до 50 лет для мигрантов в России РИА «Новости»

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Депутаты Алексей Журавлев, Алексей Бородай и Михаил Шеремет внесли в Госдуму законопроект с поправками к закону «О воинской обязанности и военной службе», в котором предлагается повысить до 50 лет призывной возраст для получивших гражданство России мужчин. Документ опубликовали на сайте палаты.

«Уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

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С января по октябрь 2023 года россиянами стали более 318 тысячи иностранцев, большинство которых являются выходцами из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, как показала статистика МВД РФ.

При этом каждый гражданин РФ не только правами обладает, но и несет наравне с другими обязанности, в том числе по защите страны, независимо от того, родился он в России или приобрел его.

По мнению депутатов, в условиях проведения специальной военной операции этот вопрос стал актуальным, поэтому пора его разрешить для восстановления социальной справедливости.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства.