Общество 17 января 2024, 09:12 Депутаты предложили расширить список преступлений, за которые лишат гражданства Законопроект о лишении гражданства за тяжкие преступление внесли в Госдуму РИА «Новости»

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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Кузнецов, Михаил Матвеев, Александр Бородай, Михаил Шеремет и Алексей Журавлев.

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Они предложили добавить в список умышленные тяжкие преступления, в частности, несоблюдение закона об иноагентах, уклонение от военной службы, призывы к экстремизму, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества.

Депутат Кузнецов объяснил, что главной задачей в вопросах миграции является защита интересов коренного населения страны, его благополучие и спокойствие.

«Если мигрант совершил тяжкое преступление, то его нужно отправить домой, даже если он уже получил паспорт России», — добавил он.

Ранее лишение приобретенного гражданства России за тяжкие преступления также поддержал Следственный комитет.