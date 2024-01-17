17 января 2024, 09:12
Депутаты предложили расширить список преступлений, за которые лишат гражданства
Законопроект о лишении гражданства за тяжкие преступление внесли в Госдуму
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства. Об этом сообщило РИА «Новости».
Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Кузнецов, Михаил Матвеев, Александр Бородай, Михаил Шеремет и Алексей Журавлев.
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Они предложили добавить в список умышленные тяжкие преступления, в частности, несоблюдение закона об иноагентах, уклонение от военной службы, призывы к экстремизму, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества.
Депутат Кузнецов объяснил, что главной задачей в вопросах миграции является защита интересов коренного населения страны, его благополучие и спокойствие.
«Если мигрант совершил тяжкое преступление, то его нужно отправить домой, даже если он уже получил паспорт России», — добавил он.
Ранее лишение приобретенного гражданства России за тяжкие преступления также поддержал Следственный комитет.
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