Власть 08 мая 2023, 15:04 Присутствие Жапарова в Москве на праздновании Дня Победы сочли знаковым Путин назвал знаковым присутствие Жапарова в Москве на праздновании Дня Победы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин напомнил о вкладе народа Киргизии в победу в Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

«Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время», — отметил Путин.

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Он напомнил, что 360 тысяч жителей Киргизии воевали на фронтах Великой Отечественной войны, более половины, 134 тысяч человек, погибли.

В воскресенье, 7 мая, Жапаров вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным открыл Ржевский мемориал воинам-киргизам. Лидер Киргизии возложил цветы в знак памяти о сражавшихся и погибших на этом участке фронта.

Ранее в послании лидерам бывших союзных республик Путин написал, что духовное наследие Победы в Великой Отечественной войне является залогом плодотворного развития отношений между странами и народами.