Важное 08 мая 2023, 12:15 Путин назвал священным долгом сохранение правды о Великой Отечественной войне Президент Путин направил поздравления с Днем Победы лидерам иностранных государств РИА «Новости»

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Духовное наследие Победы в Великой Отечественной войне способствует плодотворному развитию отношений между странами и народами. Об этом в своем послании лидерам бывших советских республик, а также Абхазии и Южной Осетии написал президент России Владимир Путин. Полный текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

В своем поздравлении по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российский лидер подчеркнул, что все воздают дань уважения и признательности ветеранам, чьи подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу сокрушили нацистских захватчиков и не позволили поработить родную землю.

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«Наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — написал Путин.

Президент России подчеркнул, что наследие Победы поможет развитию отношений между странами и народами. Глава государства передал слова благодарности ветеранам войны и труженикам тыла, а также пожелал им здоровья, бодрости духа, благодарности и долгих лет жизни.

Поздравительные телеграммы президент России Владимир Путин направил главам Азербайджана, Белоруссии, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, а также жителям Грузии и Молдавии.