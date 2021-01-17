Приставы арестовали имущества должников на 180,6 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) арестовали имущество должников на сумму, превышающую 180,7 миллиардов рублей. На принудительную реализацию было передано имущество на 108,5 миллиардов рублей, от его продажи было выручено почти 15 миллиардов.

С отчетом ФССП ознакомился ТАСС.

«Общая стоимость арестованного имущества в отчетном периоде [составила] более 180,7 млрд рублей, в том числе заложенного имущества — свыше 76,3 млрд рублей», — указано в материалах службы.

Часть имущество не удалось продать по разным причинам — в связи с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа или с признанием торгов несостоявшимися, отсрочкой или рассрочкой исполнения по решению суда.

«Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного взыскателям, [составила] 22,1 миллиарда рублей», — сообщили в ФССП.

По состоянию на 1 декабря 2020 года на принудительной реализации находилось имущество общей стоимостью 55,4 миллиарда рублей.

За 11 месяцев минувшего года судебные приставы арестовали более 4,6 тысячи автомобилей должников.