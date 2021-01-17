Приставы арестовали имущества должников на 180,6 млрд рублей
С отчетом ФССП ознакомился ТАСС.
«Общая стоимость арестованного имущества в отчетном периоде [составила] более 180,7 млрд рублей, в том числе заложенного имущества — свыше 76,3 млрд рублей», — указано в материалах службы.
Часть имущество не удалось продать по разным причинам — в связи с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа или с признанием торгов несостоявшимися, отсрочкой или рассрочкой исполнения по решению суда.
«Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного взыскателям, [составила] 22,1 миллиарда рублей», — сообщили в ФССП.
По состоянию на 1 декабря 2020 года на принудительной реализации находилось имущество общей стоимостью 55,4 миллиарда рублей.
За 11 месяцев минувшего года судебные приставы арестовали более 4,6 тысячи автомобилей должников.