Судебные приставы арестовали 4,6 тысячи машин должников

За 11 месяцев прошлого года приставы арестовали более 4,6 тысячи автомобилей должников. Такие данные обнародовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Всего с января по ноябрь 2020 года в розыске находилось 43,1 тысячи автомашин по делам о взыскании задолженности. Из них более 2,1 тысячи принадлежит должникам по алиментам.

За неполный год приставы разыскали 7,6 тысячи автомобилей, на 4,6 тысячи из которых и был наложен арест, сказано в материалах службы, с которыми ознакомился ТАСС.

Также ФССП сообщила, что за 11 месяцев невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей. К 1 декабря 2020 года действовало более 4,1 миллиона постановлений об ограничении выезда за рубеж по этой причине.

Каждое четвертое постановление об ограничении выезда за рубеж выписано из-за долгов по алиментам. Общий долг алиментщиков без права покинуть РФ превышает 115 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в прошлом году приставы взыскали с россиян почти 13 миллиардов рублей в счет оплаты дорожных штрафов.