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    04 января 2021, 02:55

    Судебные приставы арестовали 4,6 тысячи машин должников

    Кирилл Фролов

    За 11 месяцев прошлого года приставы арестовали более 4,6 тысячи автомобилей должников. Такие данные обнародовала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
    Судебные приставы арестовали 4,6 тысячи машин должников

    Всего с января по ноябрь 2020 года в розыске находилось 43,1 тысячи автомашин по делам о взыскании задолженности. Из них более 2,1 тысячи принадлежит должникам по алиментам.

    За неполный год приставы разыскали 7,6 тысячи автомобилей, на 4,6 тысячи из которых и был наложен арест, сказано в материалах службы, с которыми ознакомился ТАСС.

    Также ФССП сообщила, что за 11 месяцев невыездные россияне задолжали более 1,6 триллиона рублей. К 1 декабря 2020 года действовало более 4,1 миллиона постановлений об ограничении выезда за рубеж по этой причине.

    Каждое четвертое постановление об ограничении выезда за рубеж выписано из-за долгов по алиментам. Общий долг алиментщиков без права покинуть РФ превышает 115 миллиардов рублей.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году приставы взыскали с россиян почти 13 миллиардов рублей в счет оплаты дорожных штрафов.