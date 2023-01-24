Власть 24 января 2023, 09:20 Пригожин потребовал разъяснений от США после обвинений в адрес ЧВК «Вагнер» Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин потребовал от США ответа на вопрос, кого он дестабилизировал piqsels

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Российский предприниматель и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин не получил ответа из США на свой запрос. Поэтому он вновь обратился к Белому дому с просьбой ответить, «кого, когда и где он дестабилизировал». Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

«К сожалению, Белый дом не ответил на мое письмо. А судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности», — заявил Пригожин.

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Он подчеркнул, что защищает Родину в текущем противостоянии с Украиной.

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«В других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чем дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал?» — задал вопрос основатель ЧВК «Вагнер» и попросил американские власти ответить на него.

Ранее пресс-служба Пригожина обнародовала его открытое письмо координатору стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джону Кирби. Американский политик заявлял, что США введут санкции против группы «Вагнер», а Минфин страны признает ее международной преступной организацией.

Пригожин в своем послании попросил ответить на вопрос о том, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер». Позже официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс высказал мнение, что группа «Вагнер» вела дестабилизирующую деятельность, в частности в Африке. Об этом сообщило РИА «Новости».