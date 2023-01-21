Мир 21 января 2023, 13:46 Основатель ЧВК «Вагнер» обратился с открытым письмом к властям США Пригожин решил узнать у властей США, в чем обвиняют ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил уточнить, в каком преступлении власти США обвиняют компанию, решив присвоить ей статус транснациональной преступной организации. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена.

Чтобы прояснить этот момент, Пригожин обратился с открытым письмом к координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби.

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«У меня к вам есть вопрос: „Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК „Вагнер“?» — поинтересовался Пригожин в своем обращении.

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Telegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram Telegram-канал пресс-службы Евгения Пригожина / Telegram

Кирби 20 января сообщил, что в США решили считать ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. На следующей неделе Соединенные Штаты собираются ввести против нее новые ограничительные меры.

Пригожин после этого с иронией заметил, что ЧВК «Вагнер» и американцев теперь можно назвать коллегами, а их взаимоотношения — «разборкой преступных кланов».