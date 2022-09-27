Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах» | 360°

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Общество
28 сентября 2022, 00:18
Запад уличили в двойных стандартах по отношению к референдумам в Донбассе
Общество
28 сентября 2022, 00:17
Отцов троих детей или ребенка-инвалида захотели освободить от призыва
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Эксклюзив
28 сентября 2022, 00:14
ДТП привело к разливу топлива на МКАД
Знаменитости
28 сентября 2022, 00:12
Борис Моисеев умер после заката карьеры. Его запомнили артистом всех жанров
Мир
27 сентября 2022, 23:54
Запорожская область де-факто отделилась от Украины
Общество
27 сентября 2022, 23:52
Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией
Мир
27 сентября 2022, 23:46
Небензя рассказал о мечтах стран Запада обескровить и расчленить Россию
Мир
27 сентября 2022, 23:44
Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ
Подмосковье
27 сентября 2022, 23:44
Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире