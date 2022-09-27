Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах» | 360°

Власть 27 сентября 2022, 23:43 Поделиться Telegram

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Viber Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах» Минцифры: на Госуслугах открыт прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов РИА «Новости»

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На «Госуслугах» заработала форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

Решение о непривлечении к частичной мобилизации примет Министерство обороны России. Первые списки планируется отправить уже в четверг, 29 сентября.

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К сообщению Минцифры прилагается инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку. Кроме того, там указан список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей.

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Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. После этого министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призовут около 300 тысяч резервистов. В первую очередь в армию отправятся уже служившие россияне, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», когда может закончиться частичная мобилизация и стоит ли ожидать второй волны.

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