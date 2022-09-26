Когда закончится частичная мобилизация в России | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 19:22 Поделиться Telegram

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Viber Частичная мобилизация проходит по плану. Второй волны ждать не стоит Политолог Кошкин: второй волны частичной мобилизации в России ждать не стоит

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Президент России Владимир Путин утром 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призовут около 300 тысяч резервистов. В первую очередь в армию отправятся уже служившие россияне, а также те, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», когда может закончиться частичная мобилизация и стоит ли ожидать второй волны.

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Сколько людей призовут

Частичная мобилизация объявлена, озвучена цифра — 300 тысяч человек. Это и есть первая волна частичной мобилизации. Вообще, все, что связано с этим процессом, — закрытая информация.

Министр обороны рассказал, каков наш мобилизационный ресурс: 25 миллионов человек. Он также подчеркнул, что под частичную мобилизацию попадает лишь 1% от этого числа. По некоторым данным, часть военных комиссариатов уже доложили о выполнении плана.

РИА «Новости»

Некоторым комиссариатам нужно сказать спасибо

Еще один важный момент мобилизации — то, что ее проводят органы исполнительной власти, то есть сама власть совместно с комиссариатами. Заявку делает министр, Генеральный штаб.

Глава Минобороны сконцентрировал внимание на определенных сложностях в проведении частичной мобилизации. Однако некоторым комиссариатам нужно сказать спасибо — справились с высоким качеством. А это непростая работа: сейчас все семьи волнуются, потому что-либо подрастают молодые ребята, либо они уже выросли и попали в подходящий возрастной период.

РИА «Новости»

Почему не стоит ждать второй волны мобилизации

Задача СМИ, на мой взгляд, стабилизировать морально-психологическое состояние населения — в какой-то степени с ярко выраженным уклоном на военно-патриотическое воспитание. И вот в таком состоянии часть военкоматов на сегодня уже выполнила задачу. Следовательно, другая часть близка к выполнению. Если комиссариаты достигнут той цифры, которая была зафиксирована, начнется следующий этап — подготовка призывников.

Сейчас их переодевают, они находятся в центре проходят обучение, формируют подразделения и так далее. Все закручено по плану, который озвучили и верховный главнокомандующий, и министр обороны.

Что касается еще одной волны, для этого должно быть принято решение. Но я далек от мысли, что кто-то пойдет на это. Все просчитано.

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