Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции на встрече в Москве

Президенты РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции на встрече 9 сентября в Москве. Об этом заявил посол республики в России Владимир Семашко.

По его словам, работа над последней из 28 карт будет, вероятно, закончена 7 сентября, а спустя два дня все документы уже будут подписаны главами двух стран, сообщил ТАСС.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — сказал он на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. До этого они виделись в феврале, апреле и мае. Каждый раз переговоры проходили на территории России.

На встрече в Москве 9 сентября стороны собираются обсудить союзные программы, актуальные вопросы двусторонних отношений РФ и Белоруссии, а также международные темы.