Путин назвал Союзное государство РФ и Белоруссии разновидностью интеграции

Президент России Владимир Путин дал характеристику Союзному государству. В прямом смысле слова его нельзя назвать именно государством — это определенный уровень интеграции.

Российский лидер высказался в эфире телеканала «Россия 24» о создании Союзного государства с Белоруссией после переговоров с президентом республики Александром Лукашенко.

«Вот мы с Белоруссией говорим „Союзное государство“, но в прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции», — заметил Путин.

В ЕС, по словам президента, интеграция намного глубже, чем в рамках российско-белорусского проекта. Евросоюз отличает наличие единой валюты и мощного таможенного союза, а также единого пространства передвижения.

«Мы пока не достигли этого. И при полном сохранении суверенитета», — высказался российский лидер.

Тем не менее, добавил он, Союзное государство облегчит людям жизнь и создаст определенные условия для экономического развития, повысит общую конкурентоспособность стран.

«Вот если отношения будут развиваться в таком ключе, мы будем всячески поддерживать отношения подобного рода», — заключил Путин.