Президент Турции остался доволен встречей с Владимиром Путиным

Прошедшие 29 сентября в Сочи переговоры с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивными. Такую подпись под снимком с российским коллегой он опубликовал в своем Telegram-канале.

Переговоры состоялись в сочинской резиденции российского президента и продлились три часа. Турецкая делегация состояла из четырех человек, куда также входили глава разведывательной организации, пресс-секретарь Эрдогана и глава управления по связям администрации.

Владимир Путин, оценивая рабочую встречу с турецким коллегой, рассказал, что переговоры «идут непросто, но с окончательным позитивным результатом», сообщило издание «Газета.ру».

Президент добавил, что органы государственной власти двух стран научились искать выгодные обеим сторонам решения, о чем свидетельствует повышение товарооборота на 50% в 2021 году. Эрдоган также получил благодарность от российского лидера за несгибаемую позицию по «Турецкому потоку». В ответ Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за помощь в тушении лесных пожаров.

На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция не будет отказываться от покупки у России комплексов С-400. По его словам, давление со стороны США не отменит сделку.