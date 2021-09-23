Эрдоган назвал сделку по С-400 завершенной вопреки давлению США

Турция не будет пересматривать сделку с Россией по покупке С-400, несмотря на постоянное давление США. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал ее завершенной.

Турецкий лидер предложил Соединенным Штатам исправить ошибку с реализацией новейших истребителей F-35. Слова Эрдогана привела газета Hurriyet.

«Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет», — заявил президент Турции во время визита в США.

Контракт на полковой комплект С-400 РФ и Турция заключили в 2017 году. Летом-осенью 2019-го поставки комплексов ПВО турецкой стороне выполнили. Сделка привела к кризису в отношениях государства с Соединенными Штатами. Последние требовали приобрести американские комплексы Patriot, грозили задержками или отменой продажи F-35 и санкциями.

Ранее Эрдоган рассказал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи должна завершиться принятием «важного решения» о двусторонних отношениях.