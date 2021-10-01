Спикер Госдумы Володин назвал главный приоритет осенней сессии

Главным приоритетом осенней сессии Госдумы нового созыва станет обсуждение бюджета России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва назначено на 12 октября. Указ об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания», — отметил Володин.

По его словам, сроки обсуждения и прохождения бюджета в Думе строго регламентированы, поэтому чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение этого документа.

Проект бюджета на три года был внесен в ГД 30 сентября. В него заложили полное финансовое обеспечение национальных проектов, направленных, в частности, на адресную поддержку семей с детьми, выплату пособий беременным, которые столкнулись с материальными трудностями, проведение диспансеризации и реализацию программ медицинской реабилитации.