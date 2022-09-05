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Президент России Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Путин прибыл во Владивосток для участия в экономическом форуме

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Президент России Владимир Путин 5 сентября прибыл во Владивосток, где у него запланирована обширная рабочая программа. Он понаблюдает за учениями "Восток-2022" и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщило РИА "Новости".

Путин оценит активную фазу командно-штабных маневров 6 сентября. Затем его будут ждать на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию туризма России.

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Главе государства покажут интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. Ожидается, что Путин пообщается с модераторами ключевых сессий ВЭФ по видео-конференц-связи, а также встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

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Кроме того, 7 сентября президент выступит на пленарном заседании экономического форума. У него запланирован ряд международных контактов, в том числе с первыми лицами Мьянмы, Армении, Монголии, Китая.

Ранее на официальном портале правовой информации появилась подписанная Путиным Концепция гуманитарной политики за рубежом.

Владимир Путин

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