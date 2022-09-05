Власть 05 сентября 2022, 22:53 Поделиться Telegram

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Viber Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом Президент России Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики страны за рубежом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции гуманитарной политики страны за рубежом. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ главы государства вступил в силу с момента его подписания.

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«Целями гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом являются формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми», — указано в документе.

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Гуманитарная политика — это неотъемлемая часть внешней политики России, говорится в Концепции. В документе указано, что инструментом "мягкой силы" России является русская культура. Она способствует укреплению международного суверенитета страны и формированию объективного восприятия Росси за рубежом.

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