Власть 18 сентября 2023, 17:51 Президент России поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта Путин поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта в РФ Unsplash

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Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину совместно с профильной комиссией Госсовета и властями регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В рамках распоряжения президента правительство и комиссия Госсовета должны принять решения, обеспечивающие снижение среднего возраста пассажирского транспорта в регионах страны. Для этого необходимо предусмотреть продление программы модернизации общественного транспорта до 2030 года, говорится в тексте постановления.

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Путин также поручил определить постоянный источник финансирования проекта льготного лизинга транспортных средств. Кроме того, необходимо обеспечить развитие инфраструктуры общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе.

Помимо этого, правительству России предстоит разработать меры для сохранения объемов строительства дорог в стране как минимум на уровне 2023 года.