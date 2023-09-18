Власть 18 сентября 2023, 17:46 Путин поручил проработать меры для сохранения объема строительства дорог Путин поручил не снижать объемы строительства дорог в России

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Правительство России должно проработать меры для сохранения объемов строительства дорог как минимум на уровне 2023 года. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

Кабмину предстоит разработать предложения, предусмотрев возможность опережающего строительства объектов из перечней мероприятий на 2023–2027 годы. Меры должны предполагать привлечение внебюджетного финансирования.

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Владимир Путин 18 сентября сделал также ряд других поручений: ускорить выпуск правовых актов для строительства высотных деревянных домов, исполнить все социальные обязательства в новом федеральном бюджете на три года, а также принять меры к укреплению курса рубля.

Глава государства также поручил провести 20–21 сентября в Великом Новгороде расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда, сообщил RT.