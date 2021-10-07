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    07 октября 2021, 17:30

    Президент России и новый премьер Японии провели телефонные переговоры

    Содержание переговоров президента России и премьера Японии пока не известно

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели переговоры по телефону. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Это первые переговоры после того, как Кисида занял должность премьера. О чем они говорили — пока не уточняется.

    Ранее членов террористической организации «Талибан»* пригласили в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане.

    * «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.