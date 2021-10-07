Президент России и новый премьер Японии провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели переговоры по телефону. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Это первые переговоры после того, как Кисида занял должность премьера. О чем они говорили — пока не уточняется.

Ранее членов террористической организации «Талибан»* пригласили в Москву для переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.