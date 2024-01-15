Власть 15 января 2024, 18:14 Президент РАН Красников стал членом Совбеза Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Российской академии наук Геннадий Красников вошел в состав членов Совета безопасности. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести Красникова Г. Я. в состав членов Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Реклама

Красников возглавил РАН в сентябре 2022 года. Членство главы академии в составе Совета безопасности стало вторым случаем в истории России, с 1997 по 2013 год членом Совбеза являлся президент Российской академии наук Юрий Осипов.

Ранее Путин неоднократно указывал на важность внедрения научных наработок отечественных исследователей в практику для обеспечения технологического суверенитета и развития России.

Совет безопасности является конституционным органом, который содействует президенту России в реализации полномочий в сфере обеспечения национальных интересов, а также поддержания согласия и гражданского мира в стране, охране государственной целостности, независимости и суверенитета государства, отмечал RT.