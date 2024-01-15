15 января 2024, 18:14
Президент РАН Красников стал членом Совбеза
Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности
Президент Российской академии наук Геннадий Красников вошел в состав членов Совета безопасности. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести Красникова Г. Я. в состав членов Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
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Красников возглавил РАН в сентябре 2022 года. Членство главы академии в составе Совета безопасности стало вторым случаем в истории России, с 1997 по 2013 год членом Совбеза являлся президент Российской академии наук Юрий Осипов.
Ранее Путин неоднократно указывал на важность внедрения научных наработок отечественных исследователей в практику для обеспечения технологического суверенитета и развития России.
Совет безопасности является конституционным органом, который содействует президенту России в реализации полномочий в сфере обеспечения национальных интересов, а также поддержания согласия и гражданского мира в стране, охране государственной целостности, независимости и суверенитета государства, отмечал RT.
Россия
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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