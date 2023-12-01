Власть 01 декабря 2023, 15:16 Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность России Президент Путин в режиме ВКС провел оперативное совещание с Совбезом Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Мы с вами сегодня обсудим очень важный вопрос», — заявил глава государства.

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Участники встречи обсудили, как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. С докладом выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены Совета.

Ранее Путин обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями России на постсоветском пространстве. Докладчиком стал министр иностранных дел Сергей Лавров. До этого в ходе заседания российский лидер предложил поговорить о реализации планов, принятых после несколько крупных международных мероприятий.