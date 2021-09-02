Президент Путин заявил о недостаточном количестве мер для поддержки семей с детьми

Принятых в России мер поддержки семей с детьми пока недостаточно. С таким заявлением на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа выступил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что уже просил правительство подготовить целый набор мер поддержки, которые бы сопровождали ребенка от рождения до окончания школы.

«Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать», — привело цитату Путина РИА «Новости».

Отдельно президент поручил правительству разработать специфические меры поддержки дальневосточных семей с детьми. Он пояснил, что таким способом эти регионы привлекут больше молодых людей.

«Нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, ни как везде, а здесь должно быть привлекательнее. Поэтому надо над этим тоже подумать», — отметил Путин.

Единовременную выплату родителям школьников провели в России. Впервые о ней рассказал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он пояснил, что средства должны помочь подготовить ребенка к началу учебного года.

Как рассказала в конце августа вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, единовременную выплату направили родителям 20,3 миллиона детей. На эти цели потратили 202,8 миллиарда рублей.