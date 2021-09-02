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    02 сентября 2021, 14:50

    Президент Путин заявил о недостаточном количестве мер для поддержки семей с детьми

    Анатолий Минкин

    Принятых в России мер поддержки семей с детьми пока недостаточно. С таким заявлением на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа выступил президент России Владимир Путин.

    Президент Путин заявил о недостаточном количестве мер для поддержки семей с детьми

    Он отметил, что уже просил правительство подготовить целый набор мер поддержки, которые бы сопровождали ребенка от рождения до окончания школы.

    «Нет пока целого набора от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорил уже неоднократно и просил правительство над этим поработать», — привело цитату Путина РИА «Новости».

    Отдельно президент поручил правительству разработать специфические меры поддержки дальневосточных семей с детьми. Он пояснил, что таким способом эти регионы привлекут больше молодых людей.

    «Нужно создавать условия для семей, чтобы привлекательно было заводить детей именно здесь, а не на других каких-то территориях, ни как везде, а здесь должно быть привлекательнее. Поэтому надо над этим тоже подумать», — отметил Путин.

    Единовременную выплату родителям школьников провели в России. Впервые о ней рассказал президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он пояснил, что средства должны помочь подготовить ребенка к началу учебного года.

    Как рассказала в конце августа вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, единовременную выплату направили родителям 20,3 миллиона детей. На эти цели потратили 202,8 миллиарда рублей.