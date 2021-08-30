Вице-премьер Голикова: выплату на школьников получили 99,5% детей

Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей перечислили на 99,5% российских школьников. Об этом на совещании правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей. При этом количество детей, на которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, как мы и прогнозировали, до конца года должно составить 20,4 миллиона», — отметила Голикова. Трансляцию заседания кабмина вел телеканал «Россия 24».

Ранее заместитель председателя правительства сообщила о том, что российские пенсионеры получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на карту в четверг, 2 сентября. Она подчеркнула, что государство поддержит таким образом более 43 миллионов человек.

О выплатах родителям школьников впервые рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля. В правительстве запланировали начать выдавать эти деньги 16 августа, однако российский лидер распорядился ускорить процесс, чтобы родители могли спокойно подготовить своих детей к началу нового учебного года.