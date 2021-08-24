Президент Путин заявил, что выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры

Выплату в 10 тысяч рублей получат все постоянно проживающие в стране пенсионеры, в том числе работающие и военные. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на съезде «Единой России».

«Одна из приоритетных задач — забота о людях старшего возраста, пенсионерах, здесь нужно решить целый комплекс вопросов. В качестве прямой помощи нужно обеспечить выплату материальной помощи. Именно эта группа населения больше всего провела в домашних условиях. Выплата будет проведена всем пенсионерам», — отметил глава государства.

Деньги выплатят в качестве социальной поддержки. Чтобы получить их, не нужно подавать заявление: Пенсионный фонд сам начислит средства на основании существующих документов.

Все расходы по финансированию выплат берет на себя правительство. По данным Госдумы, на выплаты потребуется порядка 500 миллиардов рублей — их выделят из сверхдоходов бюджета. Планируется, что пенсионеры получат деньги в сентябре. Если этого не произойдет, выплату могут произвести позднее.