Почти 50 тысяч россиян затронет первый этап расселения аварийного жилья

Новая программа расселения аварийного жилья на первом этапе ее реализации затронет почти 50 тысяч россиян. Об этом в Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили ТАСС.

В новую программу на первом этапе войдет почти 900 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года.

С инициативой о запуске новой программы выступил президент РФ Владимир Путин. Он предложил на первом этапе выделить на эти цели 45 миллиардов рублей. Этих средств хватит, чтобы переселить порядка 50 тысяч человек. Благодаря этому регионы, которые досрочно расселяют аварийное жилье, смогут сохранить темпы, сообщили в Фонде ЖКХ.

Всего в России в начале года более 11 миллионов квадратных метров жилья были признаны аварийными.

Реализацию программы с 2022 года планируют начать в девяти российских регионах: Сахалинской области, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, Севастополе, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Чечне, Саратовской и Магаданской областях.

Ранее в Минстрое разработали новую методику расчета цены за квадратный метр жилья.