Власть 03 апреля 2024, 16:41 Президент Путин поздравил ректора МГУ Садовничего с 85-летием

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Президент Владимир Путин поздравил ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего с юбилеем. Глава государства принял его в Кремле и неформально поблагодарил за проделанную работу. Видео со встречи опубликовали в кремлевской пресс-службе.

«Хочу уже неформально еще раз поблагодарить за вашу работу на благо российской науки, образования. Вы как ученый много сделали для России», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что гордится МГУ. Путин, будучи членом попечительского совета, пообещал сделать все от его зависимое, чтобы поддержать университет.

Ранее Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Глава государства поблагодарил гостя за его позицию по конфликту на Украине — тот отметил, что президент установил историческую справедливость. После они обсудили творчество, в том числе съемки фильмов в России.