Власть 02 апреля 2024, 19:11 Путин встретился с Эмиром Кустурицей Президент Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей

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Президент Владимир Путин пообщался с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей. Видео со встречи опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость… То, что сейчас на Украине происходит, — это борьба для нас. Мы, кто видел, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии… Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех», — сказал Кустурица.

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Глава государства поблагодарил гостя за его позицию по конфликту на Украине. После они обсудили творчество. Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемках фильмов в России. Президент также отметил, что Кустурица многое сделал для страны. Путин сказал, что сербский деятель культуры очень талантлив.

Ранее Путин провел заседание коллегии МВД. Он обсудил обеспечение общественного порядка, пресечение незаконной миграции, борьбу с экстремизмом и работу участковых служб. Глава государства отметил, что после распада Советского Союза недоброжелатели пытались «доразвалить» Россию, а все, «что останется» — подчинить своим геополитическим интересам.