Президент Путин открыл мемориал Александру Невскому на берегу Чудского озера

Победа над тевтонскими рыцарями на Чудском озере показала Востоку и Западу, что сила Руси не сломлена в сложнейший период ее истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области.

«Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской. Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», — сказал Путин на церемонии. Его слова появились на сайте Кремля.

Источник фото: официальный сайт Кремля

Он отметил, что глубокая и искренняя любовь российского народа к Александру Невскому передается из поколения в поколение. По его словам, Невского чтут как правителя, радевшего всем сердцем за Отечество, как дипломата и талантливого полководца. Владимир Путин подчеркнул, что масштаб личности Александра Невского по-настоящему грандиозен.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. После этого президент осмотрел мемориальный комплекс и поговорил с молодыми волонтерами.

Известно, что позже Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.