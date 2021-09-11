Путин прибыл на открытие мемориала Александру Невскому на Чудском озере

Российский президент Владимир Путин приехал в Псковскую область. Там он примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет чин освящения мемориала. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), помощник президента Владимир Мединский также примут участие в мероприятии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Скульптурный комплекс на берегу Чудского озера возвели к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Основу мемориала — 50-тонная композиция, которая состоит из фигур Невского и витязей. Над ними развеваются два стяга с ликами святых, а также хоругвь.

Позже Путин проведет рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее 11 сентября президент встретился в Кремле с победителями зимних Олимпийских игр в Токио. Он вручил спортсменам государственные награды. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Олимпийцам вручили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.