Президент Путин назвал альтернативную версию гибели митрополита Филиппа

Вторая версия гибели митрополита Филиппа не связана с Малютой Скуратовым. Некоторые историки полагают, что помощник Ивана Грозного вообще не причастен к его смерти. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На днях российский лидер встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Чиновник рассказал ему о планах восстановления монастыря Отроч в Твери, где стояла церковь, в которой Малюта Скуратов задушил Филиппа. Путин возразил Рудене и напомнил, что это всего лишь одна из версий гибели митрополита.

«Вторая версия простая, что он его не убивал и не проезжал там, а если проезжал, то проезжал мимо. Что касается строительства церкви, да еще по такому поводу, я думаю, что уж точно совершенно нужно получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — ответил президент на вопрос модератора пленарного заседания ВЭФ о существующих версиях гибели Филиппа. Его слова приводит РИА «Новости».

Путин принимает участие во втором дне Восточного экономического форума. Утром телеведущий Сергей Брилев задал руководителю Российского государства вопрос о мобильном телефоне. Он ответил, что не пользуется мобильником.