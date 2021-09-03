Путин признался, что у него нет мобильного телефона

Президент России Владимир Путин признался, что не владеет мобильным телефоном. Об этом лидер страны рассказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщило РЕН ТВ.

Вопрос о мобильном телефоне президенту задал телеведущий Сергей Брилев. Он поинтересовался, не осталось ли у него мобильного номера хотя бы со времен работы в администрации Санкт-Петербурга.

«Нет», — коротко ответил Путин.

До этого Брилев вспомнил случай, когда мобильный телефон зазвонил у канцлера Германии Ангелы Меркель на встрече с российским президентом, написал «Ридус».