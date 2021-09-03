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    03 сентября 2021, 11:41

    Путин признался, что у него нет мобильного телефона

    Полина Гребенщикова

    Президент России Владимир Путин признался, что не владеет мобильным телефоном. Об этом лидер страны рассказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщило РЕН ТВ.

    Путин признался, что у него нет мобильного телефона

    Вопрос о мобильном телефоне президенту задал телеведущий Сергей Брилев. Он поинтересовался, не осталось ли у него мобильного номера хотя бы со времен работы в администрации Санкт-Петербурга.

    «Нет», — коротко ответил Путин.

    До этого Брилев вспомнил случай, когда мобильный телефон зазвонил у канцлера Германии Ангелы Меркель на встрече с российским президентом, написал «Ридус».