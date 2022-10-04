Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии | 360°

Власть 04 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии Президент Молдавии Санду заявила о готовности сдать Украине ряд земель Flickr

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Молдавский президент Майя Санду заявила, что готова сдать Украине во временное пользование часть территории своей страны. Об этом она сообщила российским пранкерам Вовану и Лексусу, которые опубликовали розыгрыш в своем Telegram-канале.

Пранкеры позвонили президенту Молдавии от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе беседы Санду рассказала, что во время посещения Киева обсуждала вопрос о сдаче молдавской земли в пользование.

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«Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет», — отметила Санду.

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Во время разговора с пранкерами она была очень общительной. Санду думала, что якобы премьер-министр Украины собирается передать ей компромат на оппозиционных политиков.

Президент Молдавии рассказала, что страна находится в сложном положении из-за проблем с газом и электричеством. По ее словам, цены на энергоресурсы подскочили в 10 раз, при этом она не знает, как остановить рост.

«Мы находимся в кризисной ситуации, так как не знаем, будет ли у нас завтра электроэнергия и газ», — призналась президент Молдавии.

Санду подчеркнула, что огорчена зависимостью страны от «Газпрома» и Приднестровья. В конце разговора она разоткровенничалась о будущем армии Молдавии и возможном начале военной операции по деокупации Приднестровья.

Накануне в администрации президента Молдавии сообщили, что видеозапись разговора Санду с пранкерами из России является фальсификацией.

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