Санду заявила Вовану и Лексусу, что в Молдавии могут провести мобилизацию | 360°

Мир 03 октября 2022, 16:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Санду заявила Вовану и Лексусу, что в Молдавии могут провести мобилизацию Президент Молдавии Санду: страна может провести мобилизацию «из-за России» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Молдавии Майя Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу, что страна может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе». Об этом сообщили RT в Telegram-канале.

Она при этом думала, будто разговаривает с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Реклама

«Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора, мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов, и мы просим наших партнеров оказать определенную поддержку. Мы должны быть к этому готовы. Во-первых, мы должны быть готовы принять население, которое находится всего в 70 километрах от КПП на границе», — сказала Санду.

Реклама

Она отметила, что у страны «небольшая армия», но пообещала чуть что провести мобилизацию.

В Министерстве обороны Молдавии, в свою очередь, заявили, что никакой мобилизации не будет.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна войдет в 2023 год с астрономическими ценами на газ, которые серьезно ударят по экономике республики. По его словам, возникшие проблемы власти страны могли решить путем переговоров, но сделать это не позволили западные кураторы.

0 0 0 0 0 0