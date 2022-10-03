Санду заявила Вовану и Лексусу, что в Молдавии могут провести мобилизацию | 360°

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Санду заявила Вовану и Лексусу, что в Молдавии могут провести мобилизацию

Президент Молдавии Санду: страна может провести мобилизацию «из-за России»

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Президент Молдавии Майя Санду рассказала российским пранкерам Вовану и Лексусу, что страна может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе». Об этом сообщили RT в Telegram-канале.

Она при этом думала, будто разговаривает с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

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«Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора, мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов, и мы просим наших партнеров оказать определенную поддержку. Мы должны быть к этому готовы. Во-первых, мы должны быть готовы принять население, которое находится всего в 70 километрах от КПП на границе», — сказала Санду.

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Она отметила, что у страны «небольшая армия», но пообещала чуть что провести мобилизацию.

В Министерстве обороны Молдавии, в свою очередь, заявили, что никакой мобилизации не будет.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна войдет в 2023 год с астрономическими ценами на газ, которые серьезно ударят по экономике республики. По его словам, возникшие проблемы власти страны могли решить путем переговоров, но сделать это не позволили западные кураторы.

Молдавия

Пранкеры Вован и Лексус

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