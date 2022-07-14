Президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги

Глава правительства Италии Марио Драги объявил об уходе со своего поста. Однако президент Серджо Матарелла не принял его отставку, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца.

Драги объяснил свое решение отсутствием единства в правительстве. Премьер больше не видит условий для работы кабинета министров. Поводом для отставки стал отказ Движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству.

Предыдущим премьером был Джузеппе Конте, который сейчас находится во главе Движения «5 звезд». Министерские портфели распределили между представителями всех партий, выразивших поддержку Драги.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в пяти регионах Италии из-за аномальной засухи. Правительство выделит 36,5 миллиона евро в качестве мер поддержки этих регионов.