Президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги
Президент Италии Матарелла не принял отставку премьера Драги
Глава правительства Италии Марио Драги объявил об уходе со своего поста. Однако президент Серджо Матарелла не принял его отставку, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца.
Драги объяснил свое решение отсутствием единства в правительстве. Премьер больше не видит условий для работы кабинета министров. Поводом для отставки стал отказ Движения «5 звезд» принять участие в голосовании о доверии правительству.
Предыдущим премьером был Джузеппе Конте, который сейчас находится во главе Движения «5 звезд». Министерские портфели распределили между представителями всех партий, выразивших поддержку Драги.
Ранее сообщалось о введении режима ЧС в пяти регионах Италии из-за аномальной засухи. Правительство выделит 36,5 миллиона евро в качестве мер поддержки этих регионов.