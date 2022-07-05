Правительство Италии объявило режим ЧС в пяти областях из-за засухи

Итальянские власти одобрили введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в пяти наиболее пострадавших от засухи регионах страны. Положение будет действовать до 31 декабря 2022 года

Об этом сказано в заявлении Совета министров Италии по итогу заседания.

«Совет министров по предложению президента [Италии] Марио Драги утвердил объявление чрезвычайного положения до 31 декабря 2022 года в связи с ситуацией дефицита воды на территориях областей и автономных провинций…», — сказано в сообщении.

Под действие режима ЧС попадут северные регионы Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето.

Благодаря введенному положению власти смогут оперативно бороться с засухой, а также задействовать новые инструменты, обходя обычные законодательные процедуры. Кроме того, это позволит руководству страны направить на помощь регионам дополнительные средства.

Правительство выделит регионам 36,5 миллиона евро. Эмилия-Романья получит самую крупную долю — 10,9 миллиона евро.

Накануне, 3 июля, стало известно о том. что в результате обрушения ледника Мармолада в Доломитовых Альпах погибли шесть человек. Об этом сообщила горноспасательные службы области Венето.