Президент Бразилии призвал протестующих из-за результатов выборов сторонников разблокировать автотрассы | 360°

Власть 03 ноября 2022, 04:01 Президент Бразилии призвал протестующих из-за результатов выборов сторонников разблокировать автотрассы Президент Бразилии Болсонару попросил недовольных выборами разблокировать автотрассы РИА "Новости"

Читать 360tv в

Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил своих сторонников разблокировать дороги, написал ТАСС. Протестное движение организовали после объявления результатов президентских выборов. Победителем стал противник Болсонару, социалист Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент попросил всех, кто поддерживает его, сохранять благоразумие. Болсонару отметил, что он так же, как и его сторонники, расстроен и ожидал другого результата на выборах. Однако подобные методы протеста неприемлемы и незаконны.

Реклама

Он пояснил, что перекрытие автотрасс нарушает права других людей. Кроме этого, экономика Бразилии может понести убытки.

Реклама

«Протестуйте в иных формах и в других местах. Это приветствуется и является частью демократии», — призвал Болсонару.

30 октября в стране состоялся второй тур президентских выборов. После подсчета голосов объявили, что за социалиста Лулу да Силву проголосовали 50,9% избирателей, а за консерватора Болсонару — 49,1%.