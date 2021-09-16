Пресс-служба владимирского губернатора назвала фейком сообщения об отставке Владимира Сипягина

Пресс-служба владимирского губернатора назвала фейком сообщения о том, что глава региона Владимир Сипягин якобы написал заявление об отставке. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это фейк», — сказала агентству пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина.

Сообщение об отставке владимирского губернатора появилось 16 сентября на сайте РБК. Издание ссылалось на источник, близкий к руководству региона. Он утверждал, что Сипягин планирует сообщить об уходе со своего поста и переходе в Госдуму на следующей неделе.

Ранее внутриполитический блок Кремля перечислил аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов. В перечень вошли Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (врио губернатора сейчас Михаил Дегтярев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).