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    25 января 2021, 03:46

    Лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов назвали в Кремле

    Валерия Шафирко

    Внутриполитический блок Кремля перечислил лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на трех участников семинара для вице-губернаторов по внутренней политике.

    Также для внутриполитических блоков региональных администраций чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год.

    По словам двух участников семинара, в список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, главой которой является Рамзан Кадыров, Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская область (Вадим Шумков), Курская область (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов).

    В перечень аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (врио губернатора сейчас Михаил Дегтярев). В этот список также вошли Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).

    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках заседания коллегии УМВД России по региону рассказал о двух главных проблемах округа. Это борьба с киберпреступлениями и задача, которую поставил президент, по снижению числа пострадавших в ДТП.

    Артюхов уточнил, что местное правительство продолжит оказывать необходимую поддержку. Сейчас в регионе развернута масштабная система контроля на дорогах. Кроме этого, в городах работает видеонаблюдение.