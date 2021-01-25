Лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов назвали в Кремле

Также для внутриполитических блоков региональных администраций чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год.

По словам двух участников семинара, в список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, главой которой является Рамзан Кадыров, Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская область (Вадим Шумков), Курская область (Роман Старовойт) и Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов).

В перечень аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (врио губернатора сейчас Михаил Дегтярев). В этот список также вошли Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках заседания коллегии УМВД России по региону рассказал о двух главных проблемах округа. Это борьба с киберпреступлениями и задача, которую поставил президент, по снижению числа пострадавших в ДТП.

Артюхов уточнил, что местное правительство продолжит оказывать необходимую поддержку. Сейчас в регионе развернута масштабная система контроля на дорогах. Кроме этого, в городах работает видеонаблюдение.