Пресс-секретарь рассказал о лечении Мишустина

«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей. Самочувствие остается в целом нормальным», — сказал Беляков.

По его словам, главу правительства лечат лекарствами, рекомендованными Минздравом для больных COVID-19. Мишустин продолжает удаленное общение с коллегами и подчиненными по всем срочным вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в стране.

В конце апреля Михаил Мишустин сам сообщил президенту страны о том, что заразился коронавирусом. Это случилось во время очередного видеосовещания. На время своей болезни он предложил назначить исполняющим обязанности премьер-министра первого вице-премьера Андрея Белоусова.