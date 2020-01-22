Премьер-министр назвал приоритеты работы нового правительства

«Первое — это мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, поддержка тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование — все то, что называется повышением уровня жизни наших людей», — подчеркнул глава Правительства, добавив, что последнее является самой главной задачей.

Михаил Мишустин был назначен премьер-министром после распоряжения российского президента Владимира Путина в четверг, 16 января. Кабинет министров Дмитрия Медведева в полном составе ушел в отставку после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 15 января.

В нем он анонсировал ряд важных инициатив, в том числе и в сфере социальной поддержки. Президент предложил сохранить до 2026 года и увеличить маткапитал, а также продлить ежемесячные выплаты на детей до 7 лет.