Власть 06 декабря 2022, 14:42 Преимущество на сохранение ранее занимаемой должности сохранят за мобилизованными Председатель ГД Володин: мобилизованные после возвращения домой не должны лишиться работы РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы защитили трудовые права мобилизованных принятием поправки в Трудовой кодекс. При выполнении задач СВО военнослужащие должны быть уверены, что дома не останутся без работы. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого привел сайт нижней палаты российского парламента.

«Выполняя задачи спецоперации, мобилизованные должны быть уверены, что по возвращении домой не останутся без работы», — отметил Володин.

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Он пояснил, что поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, которая сохраняет преимущественное право возвращения мобилизованных на ранее занимаемую должность.

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Кроме того, документ предусматривает и другие преимущества для военнослужащих.

Ранее женам мобилизованных не давали льготы на сокращение рабочего дня с сохранением оплаты.