Общество 02 декабря 2022, 20:53 Женам мобилизованных не давали льготы на сокращение рабочего дня с сохранением оплаты Минобороны: жены мобилизованных не должны сокращать рабочий день с сохранением зарплаты РИА «Новости»

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Женам призывников в ходе частичной мобилизации не предоставляли льготы на сокращение рабочего дня на час с сохранением зарплаты. Они не входят в категорию россиян, которые могут пользоваться этим правом, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передал ТАСС.

В ведомстве отметили, что сокращение рабочего дня с сохранением зарплаты предоставляется россиянам по Трудовому кодексу и другими специальным законам.

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«Жены мобилизованных граждан не входят в отдельную категорию, пользующуюся правом на указанную льготу», — пояснили в Минобороны.

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В ведомстве попросили жителей страны доверять только официальным источникам информации. Там напомнили, что россияне могут задать интересующие вопросы специалистам горячей линии.

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