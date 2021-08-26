Представитель президента Песков заявил, что талибы* де-факто пришли к власти в Афганистане

Россия до сих пор не признала движение «Талибан»*, но де-факто боевики взяли под контроль большую часть территории Афганистана. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия очень внимательно следит за ситуацией в Афганистане.

«Действительно, мы считаем, что, скажем так, доминирование „Талибана“* в Афганистане, то есть де-факто приход „Талибана“* к власти и взятие „Талибаном“* под контроль большей части территории Афганистана является де-факто свершившимся процессом», — сказал Песков, напомнив, что Россия не признала власть талибов*. Его процитировало РИА «Новости».

Талибы* захватили власть в Афганистане в августе. Переломным моментом был приход их в Кабул. Им удалось взять город без боя, а президент стран Ашраф Гани сбежал.

В связи с этими событиями 16 августа афганцы массово приехали в аэропорт Кабула, где пытались сесть в самолеты, вывозившие из страны иностранных граждан. В итоге несколько человек погибли.

Представитель «Талибана»* Забиулла Муджахид обвинил западные страны в вывозе из Афганистана самых лучших местных квалифицированных специалистов. Он заявил, что никто не будет преследовать переводчиков и других афганцев, работавших на Соединенные Штаты.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.