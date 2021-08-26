Талибы* обвинили Запад в бесчеловечности

Представитель радикального движения «Талибан»* Забиулла Муджахид обвинил западные страны в вывозе из Афганистана самых лучших местных квалифицированных специалистов. Он подчеркнул, что никто не собирается преследовать переводчиков и других афганцев, работавших на США.

По его словам, им в Афганистане ничего не угрожает.

«Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей. В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно», — приводит его слова издание The New York Times.

Муджахид добавил, что Вашингтон не должен вывозить из Афганистана элиту страны.

Ранее стало известно, что талибы* перестали пускать афганцев в международный аэропорт Кабула. Уехать смогут только иностранные граждане. СМИ сообщили, что в Афганистане началась паника.

* — террористическая организация, запрещена в России.