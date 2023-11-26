Власть 26 ноября 2023, 16:18 Предсмертная агония Киева. В Крыму сравнили угрозы Украины с лаем Моськи Депутат Гемпель сравнил угрозы Украины об ударе по Крымскому мосту с лаем Моськи РИА «Новости»

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Угрозы руководства Украины в отношении Крымского моста напоминают лай Моськи из басни Ивана Крылова. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни», — высказался депутат.

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Гемпель отметил, что как государство Украина перестала представлять из себя хоть что-то. Поэтому все громкие высказывания о возможных атаках являются предсмертной агонией киевского режима.

«Они потеряли полностью свою государственность. Сегодня ничего не говорит о том, что Украина может выиграть в противостоянии с Россией», — подчеркнул политик.

Он добавил, что республика может процветать только в составе Российской Федерации.

Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала «1+1» высказал новые угрозы об «уничтожении Крымского моста». Свою речь он адресовал России от имени киевского режима, пообещав полуострову «много сюрпризов».