26 ноября 2023, 16:18
Предсмертная агония Киева. В Крыму сравнили угрозы Украины с лаем Моськи
Депутат Гемпель сравнил угрозы Украины об ударе по Крымскому мосту с лаем Моськи
Угрозы руководства Украины в отношении Крымского моста напоминают лай Моськи из басни Ивана Крылова. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни», — высказался депутат.
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Гемпель отметил, что как государство Украина перестала представлять из себя хоть что-то. Поэтому все громкие высказывания о возможных атаках являются предсмертной агонией киевского режима.
«Они потеряли полностью свою государственность. Сегодня ничего не говорит о том, что Украина может выиграть в противостоянии с Россией», — подчеркнул политик.
Он добавил, что республика может процветать только в составе Российской Федерации.
Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала «1+1» высказал новые угрозы об «уничтожении Крымского моста». Свою речь он адресовал России от имени киевского режима, пообещав полуострову «много сюрпризов».
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Украина
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