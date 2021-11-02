Материнский капитал предложили увеличить в 10 раз

Для семей, которые переезжают на постоянное место жительства на Курильские острова, необходимо увеличить материнский капитал в 10 раз. Однако количество получателей следует ограничить. Для привлечения россиян в этот регион можно также выдавать беспроцентные кредиты на строительство жилья.

С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Он подчеркнул в беседе с URA.RU, что в противном случае россияне на Курилы не поедут. По мнению Каргинова, размер маткапитала в 300-400 тысяч, как получают в европейской части России, не будет иметь смысла.

«Воспитать ребенка — это колоссальный труд для женщины. Первые два-три года она вынуждена отрывать себя от жизни и посвящать себя семье. Если выделяем ресурсы, то нужно выделять серьезные деньги, чтобы люди не раздумывая ехали», — сказал Сергей Каргинов.

Он также предложил ограничить число семей, которые получат увеличенный маткапитал. Каргинов посоветовал объявить конкурс для тысячи семей. Так люди будут оперативнее откликаться. Если эти условия не сработают, то можно придумать что-то еще. По его словам, «денег в стране хватает».

Депутат предложил выдавать людям беспроцентные кредиты на строительство жилья. Причем, при рождении первого и второго ребенка списывать их часть. Появление третьего ребенка должно окупить весь кредит.

Для привлечения в край молодежи парламентарий предложил ввести дополнительные льготы. Это могут быть подъемные средства, бесплатное высшее образование или освобождение от армии.

Ранее член комитет Госдумы Светлана Бессараб негативно отнеслась к идее расширить возможности маткапитала. По ее мнению, возможность потратить его на детские товары размоет значимость выплаты.