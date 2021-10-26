Идею расширить возможности использования маткапитала прокомментировали в Госдуме

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала идею расширить возможности использования материнского капитала для одиноких родителей. По ее мнению, такая мера не нужна.

«Нельзя размывать значимость материнского капитала. Он дается однократно, для улучшения качества жизни малыша, который родился. Как правило, родители стараются его использовать на более серьезные вещи. Например, на покупку собственного жилья или строительство собственного жилья», — считает депутат.

Она добавила, что если родители нуждаются в деньгах на детские товары, они могут использовать для этого другие пособия.

Ранее депутат Евгений Федоров предложил разрешить одиноким родителям тратить материнский капитал на детские товары.