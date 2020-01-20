«Такие люди не пропадут»: Клинцевич объяснил отставку Чайки с поста генпрокурора

Перемены в руководстве Генеральной прокуратуры — это нормальное развитие событий. Ведомству нужны новые люди, а его бывший руководитель Юрий Чайка «не пропадет». Такое мнение высказал сенатор и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Ничего не значат эти перестановки. Идет обновление. Нужны новые, молодые люди с новым подходом, новым мышлением. Всю концепцию в целом видит президент — отсюда и формирование», — заявил Клинцевич.

При этом он высоко оценил профессионализм Чайки и отметил, что бывший генпрокурор покажет свой опыт на любой другой должности.

Что касается таких людей, как Чайка, — они никогда не пропадут с их колоссальным опытом и авторитетом Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что Юрий Чайка покинет пост генпрокурора и займет другую должность. Где именно будет работать Чайка, пока не известно. Однако Владимир Путин уже предложил новую кандидатуру на должность главы Генпрокуратуры.

Речь идет о замглавы Следственного комитета РФ Игоре Краснове. Ему 44 года. Он работает заместителем председателя СК РФ с 2016 года. В 2011 году Краснов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а тремя годами позже удостоился почетной грамоты президента России за активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.

Юрий Чайка руководил Генеральной прокуратурой с июня 2006 года.