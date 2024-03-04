Власть 04 марта 2024, 19:41 Правительство утвердило список из шести экономически значимых компаний Кабмин утвердил перечень из шести экономически значимых организаций Freepik

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Власти утвердили перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Среди них — АО «АБ Холдинг», ООО «ЮНС-Холдинг», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», АО «Акрон Групп», ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») и ООО «Разрез Аршановский», сообщило РИА «Новости».

ЭЗО подразумевает российское хозяйственное общество, которое существенно влияет на создание экономического суверенитета и экономической безопасности государства. Список таких компаний определяют власти.

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Попасть в перечень могут организации, соответствующие одному или нескольким критериям. В частности, речь может идти о системно значимом банке или компании, группа которой имеет в штате свыше четырех тысяч работников.

Осенью 2023 года в России начал действовать закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Благодаря этому документу у контролирующих акционеров ЭЗО появляются права, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций. Например, перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, которыми владеют зарубежные инвесторы из недружественных стран, а также получать от них дивиденды.

В России также планируют усовершенствовать систему налогов. На это во время послания Федеральному собранию указал президент Владимир Путин.